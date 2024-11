Short track World Tour Montreal 2024 | staffetta maschile azzurra sul podio Fontana squalificata nella finale dei 1000

Leggi tutto su Sportface.it

Nell’ultima giornata della seconda tappa deldiarriva un altro buon piazzamento per la spedizione. A, dopo i tre podi di ieri, arriva anche il quarto grazie allasui 5000m. Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser chiudono unamolto lottata al terzo posto in 6:42.442 dietro ai padroni di casa del Canada (6:41.532) e alla Corea del Sud, seconda in 6:42.045. Nelle altre finali di serata sfiora invece il gran risultato Elisa Confortola, che nei 1500 chiude in quarta posizione dietro alla belga Desmet, alla sudcoreana Gilli e alla statunitens Stoddard. Era giunta inanche Ariannain questo suo percorso di rientro dopo il lungo stop. La campionessa valtellinese è stata peròdeimetri.