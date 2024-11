Scherma al via la Coppa del Mondo 2024 2025 | spada e sciabola aprono la stagione

Leggi tutto su Sportface.it

Si alza il sipario sulladeldi, al via in questo weekend dal 7 al 10 novembre. Saranno ben 48 gli azzurri in pedana tra lae la, con la prima arma di scena ad Orano e la seconda che invece sarà in gara a Fujairah per le donne e a Berna per gli uomini. Si apre così un nuovo quadriennio olimpico, con lache si chiuderà con gli Europei di Genova e i Mondiali di Tbilisi – rispettivamente – nei mesi di giugno e luglio. Il programma prevede per tutte le gare sia la prova individuale che quella a squadre, con la possibilità di provare diversi giovani promettenti e quartetti quindi inediti. In tal senso saranno interessanti le scelte dei Responsabili d’arma Nicola Zanotti per lae Dario Chiadò per la– 12 uomini e altrettante donne rappresenteranno l’Italia a Orano (Algeria).