Ilfattoquotidiano.it - Roma, ragazzina di 12 anni accoltella un compagno di classe: “Ha fatto la spia”. Poi chiama i carabinieri

Prima ha colpito undicon un coltello da cucina. Poi, in lacrime, hato il 112. E’ quanto accaduto nel cortile dell’istituto comprensivo in provincia di. Autrice e vittima del gesto sono due minori di 12. I, una volta giunti nella posizione indicata dalla, hanno sequestrato il coltello con una lama di 10 centimetri. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la vittima nei giorni precedenti ha accusato e segnalato alla professoressa di aver visto la 12enne copiare. In tutta risposta la ragazza ha deciso di punirlondolo perché “hala”. La vittima, subito soccorsa dal preside e dal personale scolastico, ha riportato lievi ferite a una mano e al petto. Subito trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di, non è in pericolo.