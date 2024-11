Dilei.it - Re Carlo e William, dossier esplosivo: 60 milioni per strutture e case in affitto

Un nuovo caso sta travolgendo la Famiglia Reale. Di colpo si parla di un vero e propriorelativo Ree il suo primogenito. È tutto frutto di un’inchiesta condotta da Channel Four e dal Sunday Times. Conti alla mano, le due più alte figure della Corona britannica hanno guadagnato 50di sterline, ovvero circa 60di euro, in affitti. Una cifra celata nei documenti sui bilanci della monarchia. Gli affitti del Re In tanti si chiedono, di fatto, che lavoro svolgano i membri della Famiglia Reale. In che modo si guadagnano da vivere Ree il Principe, ad esempio? Al netto del fatto che tanti nobili hanno un vero e proprio lavoro, risulta evidente dalla recente inchiesta citata come una fetta delle entrate del sovrano e del suo primogenito provengano dal mondo immobiliare. Quasi 60di euro di entrate grazie all’di immobili e terreni di proprietà della Corona.