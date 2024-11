.com - Promozione / Il giorno dopo la 9° giornata del girone d’andata

La Fermignanese allunga, la Jesina frena, il Tavullia Valfoglia perde. In coda maglia nera ad Appignanese e Lunano VALLESINA, 4 novembre 2024 – La Fermignanese allunga, la Jesina frena, il Tavullia Valfoglia perde. L’ultima di campionato ha disegnato una nuova graduatoria confermando il Vismara ed il Marina nella griglia dei play off. Dice Simone Pazzaglia allenatore della prima della classe chela sconfitta in casa del Vismara della settimana scorsa ha reagito da grande squadra. “Siamo una delle squadre in corsa per l’alta classifica, a parte la Jesina che farà corsa a se, ce ne sono tante altre con l’ambizione di stare nelle prime posizioni. Il campionato è molto equilibrato e ogni partita nasconde delle insidie, non ci sono squadre materasso con le quali è facile giocare”. Giudizio da confermare in toto. Domenica abbiamo assistito a Jesina – Lunano e sinceramente i pesaresi hanno fatto un’ottima impressione, soprattutto nel primo tempo.