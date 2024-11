Gqitalia.it - Piaget rilancia l'orologio più iconico di Andy Warhol

Leggi tutto su Gqitalia.it

è conosciuto soprattutto per le lattine di zuppa Campbell's, ma ha avuto anche un ruolo molto più importante: quello di arbitro del gusto nel mondo dell'orologeria. Si discute ancora sul fatto che non abbia mai regolato l'ora sul suo Cartier Tank. Alcuni dei suoi Patek Philippe sono stati battuti all'asta a più di sei cifre. E decenni prima chetornasse prepotentemente di moda nel 2024,era noto per avere sfoggiato un bell'a forma di cuscino del gioielliere parigino noto come Black Tie. Ora, in occasione delle celebrazioni per il suo 150° anniversario,ufficialmente quello stesso modello ribattezzandolo con il nome, in onore all'artista che ha contribuito a renderlo famoso.