Scuolalink.it - Pensione all’estero: come pagare meno tasse, guida per i pensionati italiani

Leggi tutto su Scuolalink.it

Riuscire a nonsullaè il sogno di molti lavoratori e. L’Italia, infatti, si distingue tra i Paesi con il cuneo fiscale più alto al mondo. Anche se eliminare completamente lepuò sembrare un’utopia, trasferirsipuò offrire un’opportunità concreta per ridurre significativamente il carico fiscale. Vediamopossono sfruttare questa possibilità e quali sono i migliori Paesi per ottenere agevolazioni fiscali. Differenza tra pensioni pubbliche e privateNon tutte le pensioni possono beneficiare dello stesso trattamento fiscale. La principale distinzione riguarda le pensioni pubbliche e quelle private. Istatali,gli ex-INPDAP, possono ottenere la defiscalizzazione dellasolo in quattro Paesi: Tunisia, Cile, Senegal e Australia. Questi Paesi hanno stipulato accordi internazionali con l’Italia per evitare la doppia tassazione.