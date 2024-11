Linkiesta.it - Odesa ha duemila anni, considerare solo i due secoli russi è un raggiro post coloniale

Il 14 dicembre 2023 Vladimir Putin ha detto ancora una volta che ucraini esono «popoli fratelli» e cheè «una città russa». Quello stesso giorno, mentre Putin faceva le sue dichiarazioni in televisione, l’esercito russo ha bombardato la città e la regione dicon missili e droni per sei ore. In sole ventiquattr’ore, numerosi edifici sono stati distrutti e undici civili sono stati feriti, tra cui tre bambini. Una delle tesi con cui igiustificano la guerra genocida contro l’Ucraina è quella sull’identità russa dell’Ucraina, e sulla natura russa di città come Kyjiv,, Kharkiv, Dnipro, Kherson, Poltava eccetera. Da, laa riscrive la storia dei popoli sottomessi, assimilando con forza le loro culture e marchiando i territori conquistati con monumenti e simboli per rivendicarne il dominio eterno.