Morto Quincy Jones, chi era: 7 figli, premi e tutte le star con le quali ha lavorato

Dal jazz al pop, dall’amicizia con Ray Charles alla collaborazione con Frank Sinatra e Michael Jackson, da musicista talentuoso a produttore leggendario.all’età di 91 anni nella sua casa di Los Angeles nel quartiere di Bel Air, stretto nell’abbraccio della famiglia, ha trovato nella musica passione e salvezza: il suo genio gli ha permesso di emergere da un’infanzia difficile trascorsa a Chicago, tra i problemi economici e la malattia mentale della madre Sara, e di diventare una delle personalità più influenti nel panorama musicale, in una carriera longeva e ricca di successi durata oltre 70 anni. Tra i tanti, l’aver prodotto l’album più venduto nella storia, ‘Thriller’, e la canzone-evento ‘We Are The World’, a scopo di beneficenza per sostenere la popolazione etiope afflitta all’epoca da una carestia.