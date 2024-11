Justcalcio.com - Milan, Tomori si candida per il Real Madrid: rapporto da ricostruire con Fonseca, cosa filtra sulla Juventus|Primapagina

2024-11-04 17:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:siper ildaconCalciomercato.com Homesiper ildaconsul AFP via Getty Images Daniele Longo 5 minuti fa, in questi suoi primi tre mesipanchina del, ha scelto di usare il pugno duro con chi non si è allineato al nuovo corso.