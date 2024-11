Migranti nuovo stop al decreto Paesi sicuri del governo | il tribunale di Roma segue Bologna e chiede l’intervento della Corte di giustizia Ue

Leggi tutto su Open.online

Un altro fascicolo, dopo quello di, arriva sul tavolodidell’Unione Europea. Questa volta, il mittente è ildi: la giudice e presidentesezione immigrazione, Luciana Sangiovanni, si è trovata tra le mani il ricorso di un migrante trasportato in Albania a bordo di una nave militare italiana. Quest’ultimo ha fatto appello quando si è visto rifiutare la protezione internazionale dalla commissione territoriale competente. E Sangiovanni ha emesso undi sospensione di quel diniego. È un ulteriorealle intenzioni del, con cui ilMeloni ha provato ad arginare la discrezionalità dei tribunali sui casi dei singolie sulla sicurezza dei rispettividi origine. Nel testo firmato dalla giudice, si legge: «Non sfuggirà allala grave crisi istituzionale provocata in Italia dalle prime decisioni dei tribunali di non convalidare i provvedimenti di trattenimento nelle procedure di frontiera».