Max Pezzali in concerto la notte di Capodanno

Maxannuncia una nuova data speciale. ‘Max Forever – Questo Qorum non è un albergo’ saluterà il 2024 con uno show diarricchito dal ‘Deejay time’, che incendierà l’Unipol Forum di Milano il prossimo 31 dicembre. L’imperdibile live di Maxe delle sue canzoni senza tempo, da ‘Sei Fantastica’, ad ‘Hanno Ucciso L’uomo Ragno’ fino ad arrivare a ‘La dura legge del gol’, ‘Sei un mito’ e ‘La regina delle celebrità’, proseguirà dopo la mezzacon un brindisi e uno speciale ‘Deejay time’ con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del 2025. La notizia arriva tramite un video pubblicato a sorpresa sui canali social di Max, a poche settimane dall’annuncio del nuovo show ‘Max Forever Grand Prix’, un appuntamento senza precedenti per il popolo di Max, che è invitato ad un imperdibile live celebrativo completamente rinnovato il prossimo 12 luglio 2025 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.