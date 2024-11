Macs, un infopoint alla Bmta di Paestum e un libro edito da Guida per promuovere l’art bonus

Leggi tutto su Ildenaro.it

I Mecenati dell’associazionepresieduta dal notaio Roberto Dante Cogliandro hanno promossoBorsa mediterranea del turismo archeologico dicon uno stand e 8 pannelli esplicativi di grandi dimensioni peruno strumento finanziario che soprattutto nel Mezzogiorno stenta a decollare e raccontare le attività degli ultimi cinque anni dell’associazione. “Napoli città del turismo e della cultura può e deve utilizzare questi strumenti per valorizzare l’immenso patrimonio artistico e per questo motivo parte una forte iniziativa peril mecenatismo attraverso questa mostra itinerante”, ha spiegato il presidente diRoberto Dante Cogliandro insieme al coordinatore scientifico Maria Vittoria Bramante.è un’agevolazione concessa sotto forma di crd’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa) per il sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.