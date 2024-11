Dailymilan.it - Luciano Gaucci è stato un urugano sul calcio italiano. Il docu-film sul presidentissimo del Perugia

Ildel, èun vero e propriosul. E Sky gli dedica unNelsono sempre i giocatori a scaldare il cuore dei tifosi. A volte capita anche agli allenatori. Ai presidenti mai.è l’eccezione alla regola:del, tanto amato dai tifosi e dalla cittadinanza quanto chiacchierato e bersagliato dalla stampa e dai suoi molti detrattori. Il– QUANDO PASSA L’URAGANO, una nuova produzione originale Sky Crime, in prima TV martedì 5 novembre alle 22:55 su Sky Crime e Skymentaries e in streaming su NOW, è il ritratto dell’uraganodescritto dai figli Alessandro e Riccardo e da chi lo ha conosciuto più da vicino.