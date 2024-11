Iodonna.it - Logomania à gogo e punti vita griffatissimi, le cinture logate sono tutt'altro che accessorie

Il gioco della moda in versione show-off – ovvero quello del mettersi in mostra, pavoneggiarsi e (di)mostrare un certo status – sta tornando di moda.che quiet luxury. In questo caso di silenzioso c’è poco. E nulla parla più di un monogram: una lettera o due che, in sintesi estrema, diventano sinonimo di lusso e simbolo di appartenenza. Se, infatti, da un lato il minimalismo degli Anni ’90 continua a guidare le scelte in termini di abbigliamento, dall’ci pensa il ritorno della cintura con logo a ricreare la tendenza opposta. Marrone in autunno: 5 outfit per indossarlo con stile X Del resto esibire un accessorio logato è sempre stato l’esercizio di stile più semplice e immediato (ma anche più sfacciato) per sentirsi parte di una community di moda e ambire a raggiungere un certo rango fashionista (o almeno credere che sia così).