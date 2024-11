Lazio casa dolce casa | contro il Cagliari può superare il Napoli per rendimento interno

Leggi tutto su Sportface.it

Ha già stupito tutti: per la modernità del gioco che propone, per le scelte tutt’altro che banali prese fin qui e naturalmente per i risultati. Marco Baroni però si è guadagnato in pochissimo tempo anche l’affetto del pubblico. In occasione di-Genoa la curva nord lo ha omaggiato con un coro personalizzato: lui, un po’ spiazzato mentre dava indicazioni, ha ringraziato. Non è un privilegio da tutti. Le vittorie aiutano, ma c’è molto di più dietro il feeling sbocciato con la piazza. Baroni ha speso parole di vicinanza per i tifosi bloccati nei loro hotel ad Enschede e a Como ha dedicato la vittoria a Flavio, il tifoso 25enne scomparso dopo aver convissuto per anni con una rara malattia neurodegenerativa.