Sport.quotidiano.net - La Robur ora deve ritrovare se stessa. Più motivazione per invertire la rotta

Solo tre settimane fa il Siena era appaiato in testa alla classifica al Livorno e al ritorno dalla non brillante trasferta di Orvieto lasciava comunque la sensazione di essere in un buon momento. C’era un doppio impegno probante all’orizzonte contro lo stesso Livorno e il Poggibonsi, ma le speranze di far bene erano concrete e la squadra, seppur con qualche limite, offriva garanzie. Invece la, dopo aver perso senza dubbio immeritatamente contro una capolista più cinica, è crollata. Il nervosismo di Magrini in quel celebre post partita (e nel pre derby del Lotti) ha forse condizionato una squadra non abituata a perdere, vista imbattibilità derivante dallo scorso campionato, e che a Poggibonsi ha subìto una lezione, non uscendo sconfitta solo grazie a Stacchiotti e all’imprecisione degli attaccanti di Calderini.