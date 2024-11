Sport.quotidiano.net - La Fortitudo fatica, ma ritrova il sorriso. Nel momento più difficile le triple di Gabriel

70 SCALIGERA VERONA 67 FLATS SERVICE : Fantinelli 13, Bolpin 6, Mian 6,18, Freeman 16, Sabatini 4, Aradori 3, Panni 3, Battistini, Giordano, Bonfiglioli ne. All. Cagnardi. TEZENIS VERONA: Palumbo 5, Pullen 8, Udom 12, Esposito 9, Cannon 8, Gazzotti 2, Faggian 3, Penna 20, Bartoli, Mbacke ne, Airhienbuwa ne. All. Ramagli. Arbitri: Costa, Enrico Bartoli, Nuara. Note: parziali 22-13, 35-35, 52-51. Tiri da due:19/30; Verona 17/40. Tiri da tre: 9/30; 7/25. Tiri liberi: 5/12; 12/15. Rimbalzi: 33; 41. Ottima partenza, una fase centrale da dimenticare e un finale in crescendo. E’ unada montagne russe e che regala mille emozioni ai suoi tifosi quella che si impone al PalaDozza su Verona nella ottava giornata di serie A2.