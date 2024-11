Sport.quotidiano.net - Juventus, Motta: “Rispettiamo il Lille, ma vogliamo fare risultato”

Bologna, 4 novembre 2024 – Il brutto passo falso con lo Stoccarda, seguito da un altro interno con il Parma, è stato dimenticato con la buona vittoria di Udine, che ha permesso alla Juve didi guadagnare tre punti sul Napoli sconfitto contro l’Atalanta. In Champions League, però, si marcia forte per andare a caccia degli ottavi di finale diretti, servono i primi otto posti, bisogneràpunti importanti in Francia contro ildi Jonathan David, sogno di mercato del direttore tecnico Cristiano Giuntoli.ha arginato la prima difficoltà della stagione vincendo in maniera abbastanza netta a Udine, ma servono ulteriori miglioramenti per competere ai più alti livelli italiani ed europei. Si riparte dal, squadra temibile e che ha battuto, nelle ultime due giornate di Champions, sia Real che Atletico Madrid.: “Li” Si prevede una partita dura per la Juve di, una sorta di esame di maturità dopo la scoppola interna con lo Stoccarda, forse non prevista nel cammino di crescita verso i trofei.