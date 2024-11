Ilrestodelcarlino.it - Il rallentamento dell’economia: "Il problema è l’effetto domino"

Ildelha un effettoperché alla fine quelli che soffrono di più sono i terzisti. E cioè coloro che lavorano per le grandi imprese. Per avere un’idea della profondità delbasterà dire che il 90 per cento delle aziende del territorio ha meno di 10 dipendenti. "L’economia sta rallentando – dice Moreno Bordoni (nella foto a sinistra) della Cna – e per la prima volta da alcuni anni a questa parte sta calando la quota di export – dice –. Unche sta investendo soprattutto il settore della meccanica che è poi quello trainante nel pesarese. Non è un discorso che coinvolge tutte le piccole aziende, ma a soffrire maggiormente sono soprattutto coloro che lavorano per i gruppi che sono legati al mercato tedesco, e non solo a quello che fa componentistica per le auto. Qui la crisi e ildella domanda si fa sentire".