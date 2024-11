Liberoquotidiano.it - "Hai fatto la spia": studentessa di 12 anni accoltella il compagno in cortile, Roma sotto-choc

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Unadi 12hato undi classe neldella scuola questa mattina, lunedì 4 novembre. Il motivo? La settimana scorsa il ragazzo avrebbeladicendo all'insegnante che lei aveva copiato un compito. L'aggressione è avvenuta alle 8.15 fuori dalla scuola media Vivaldi a Santa Maria delle Mole, alle porte di. La 12enne si sarebbe portata da casa un coltello da cucina e con quello si sarebbe poi avventata nelcontro il coetaneo colpendolo più volte. Per fortuna i colpi, a un braccio e a una mano, non sono stati inferti a un'eccessiva profondità. Il ragazzo, che ha tentato di difendersi, è rimasto ferito ma in modo non grave. A dare l'allarme è stata proprio la 12enne, che al 112 ha raccontato in lacrime quello che aveva