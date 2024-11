Iltempo.it - Giuseppe Cruciani tuona: “Non è vero che le persone vedono Trump come un mostro”

Nell'ultima puntata della rubrica Go Red or Go Blue, dedicata alle elezioni Usa,, la voce irriverente de "La Zanzara", ci regala un'analisi tagliente e fuori dagli schemi. Con la schiettezza che lo contraddistingue,demolisce una per una le accuse mosse ai Repubblicani e a Donald, ridimensionando l'aura di superiorità morale che circonda i Democratici e prendendo posizione contro il pensiero unico. Attraverso risposte scomode, provocazioni e osservazioni brillanti, ha approfondito il clima politico americano, tracciando un quadro complesso e non convenzionale, ed esprimendo apertamente la sua preferenza.