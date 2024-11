Calciomercato.it - Giuntoli anticipa le mosse: l’asse con Galliani che taglia fuori l’Inter

C’è una priorità di mercato per la Juventus a gennaio:potrebbe rimandare il colpo in attacco alla prossima estate Bastano Thuram e Savona alla Juventus per ritrovare il sorriso e i tre punti nella delicata trasferta di Udine e accorciare il distacco dalla vetta della classifica.e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ espugna il campo dell’Udinese senza le zampate dei suoi attaccanti e guarda con rinnovato ottimismo alle due sfide prossime sfide prima della sosta contro Lille in Champions e con il Torino nel derby di sabato prossimo all’Allianz Stadium. Vlahovic e Yildiz comunque non hanno demeritato, soprattutto il baby numero dieci che entrato in entrambe le azioni dei gol e colpito un palo prima della correzione vincente di Savona.