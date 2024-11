Thesocialpost.it - Frontale tra moto e auto a Besana in Brianza: morto l’architetto Patrik Spreafico

è deceduto nel pomeriggio di domenica 3 novembre a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto ain, nella provincia di Monza.cinquantenne, originario di Nibionno nel Lecchese, ha avuto un impattocon la suacontro unmobile, riportando ferite gravissime. Nonostante il rapido trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza, le sue condizioni si sono rivelate fatali.Leggi anche: Canone Rai a 70 euro, scontro tra Lega e FI: “Non è nell’accordo di governo” L’incidente si è verificato intorno alle 16:30 in via Rivabella. La ricostruzione della dinamica è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, ma le prime informazioni suggeriscono chesia andato a collidere frontalmente con un’. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha immediatamente inviato sul luogo un’ambulanza e un’unità di emergenza in codice rosso.