FOTO/ 4 Novembre in onore degli servitori dello Stato in Medio Oriente

FOTO/ 4 Novembre in onore degli servitori dello Stato

Tempo di lettura: 2 minutiSolenni celebrazioni anche ad Avellino in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Una data, ha ricordato il Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, che rappresenta un momento di riflessione e di riconoscenza per il sacrificio di coloro che, con coraggio e dedizione, hanno servito il Paese, garantendo la nostra sicurezza e difendendo i valori di libertà, democrazia e unità nazionale. La manifestazione, come di consueto ha avuto inizio in Via Matteotti, con lo schieramento della compagnia di formazione a cura del 232° Reggimento Trasmissioni, alla presenza delle Autorità Civili e Militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma che hanno accolto il Prefetto accompagnato dal Reparto schierato.