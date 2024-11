Falso made in Italy prodotto in Tunisia | scatta il maxisequestro

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

LIVORNO –ininal porto di Livorno. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio al reparto Ccntrolli allo sdoganamento, hanno sequestrato perin18500 paia di calzature, di pregiata fattura, per un valore commerciale complessivo di circa 390mila euro, prodotte inper conto di due aziende della provincia di Firenze. Si tratta di un risultato, frutto di due distinte operazioni, accomunate da caratteristiche molto simili, di partite di merce destinate all’esportazione che ha comportato la collaborazione degli Uffici delle Dogane di Pisa e Firenze, coordinati e coadiuvati dalla Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria.