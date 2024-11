Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna lunedì 4 novembre 2024, il programma

, 4- Ecco qui una serie di appuntamenti che potete seguire oggi a. Alle 17.30, il teatro Testoni Ragazzi apre le porte per l’illustrazione La foresta di Grogh. Alle 18, il Modernissimo guarda Umberto D. di Vittorio De Sica, con l’introduzione di Marco Antonio Bazzocchi. Alle 20, sempre il Modernissimo proietta From Ground Zero, 22 corti a cura di Rashid Masharawi, nell’ambito di Gender Bender. Alle 20.30, il teatro Auditorium Manzoni chiude la rassegna Le Armonie dell’Arte con Il Barocco. Ospiti per l’occasione sono gli storici dell’arte Cristina Acidini e Marco Carminati. Sul palco insieme a loro la Filarmonica del Teatro Comunale di, guidata da Paolo Mancini, solista e concertatore.