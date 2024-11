Thesocialpost.it - Elezioni Usa, clima di guerriglia. Tre Stati allertano la Guardia nazionale, rischio di rivolte

Mentre gliUniti si preparano allepresidenziali di domani, undi tensione senza precedenti si diffonde nel Paese. L’allarme sicurezza è al massimo livello: tre– Washington, Oregon e Nevada – hanno mobilitato la, pronti a fronteggiare ildi disordini e proteste che potrebbero esplodere all’indomani del voto. La capitale stessa è blindata, con barriere di difesa erette intorno a luoghi simbolici come la Casa Bianca e Capitol Hill, in un’atmosfera di attesa che ricorda lein un Paese in guerra. Barriere e Difese Intorno alla Casa Bianca e a Capitol Hill Nel weekend, barriere alte 2,5 metri sono state montate intorno alla Casa Bianca, Capitol Hill e al Naval Observatory, residenza della vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris. Il Secret Service ha disposto protezioni anche intorno al centro congressi di West Palm Beach, dove Donald Trump ospiterà un ricevimento elettorale.