Metropolitanmagazine.it - Elezioni Usa 2024, testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Secondo gli ultimi sondaggi, la corsa allepresidenziali americane vede un sostanzialetra i due candidati,. Intanto il tycoon aggancia l’avversaria in Pennsylvania mentre l’attuale vicepresidente è avanti in Iowa.attacca: “Non mi dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media”. Un’elezione presidenziale diversa da qualsiasi altra nella storia degli Stati Uniti entra nel suo ultimo giorno completo, oggi cone le loro campagne che si affannano per portare i sostenitori alle urne in una competizione che entrambi descrivono come un momento esistenziale per l’America.