Eccellenza. Zebre, un altro scialbo 0-0. E salta la panchina di Santini

VIAREGGIO 0 SESTESE 0 VIAREGGIO: Carpita; Ricci, Bertacca, Sorbo (28’ st Caggianese); Belluomini, Remedi (22’ st Bibaj), Bianchi (8’ st Marinai), Maurelli (17’ st Frroku), Bertelli (32’st Minichino); Morelli; Brega. All.. SESTESE: Giuntini; Matteo G., Biondi, Cirillo, Dianda; Casati, Belli, Matteo L., Mazzeo (39’ st Caprio); Manganiello; Berti (42’ st Berti). All. Polloni. Arbitro: Fatticcioni di Carrara). Note: espulso; Belli; ammoniti Cirilllo, Matteo G., Sorbo, Brega. VIAREGGIO – Ci voleva una una reazione caratteriale e, soprattutto, ci volevano i 3 punti per rimpinguare una classifica che inizia, a farsi anonima. Niente di tutto questo. Il Viareggio fa 0-0 contro la Sestese, inanellando il terzo pareggio consecutivo, e a fine partita è arrivata la più logica e spietata, calcisticamente parlando, conseguenza.