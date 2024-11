Formiche.net - Con l’Ucraina fino alla fine… o forse no? Il bivio di Usa2024

Le elezioni americane pendono come una spada di Damocle sul conflitto in corso in Ucraina. Pur non essendo l’unica area ad essere interessata dall’esito delle consultazioni del 5 novembre (ma d’altronde, viene spontaneo chiedersi se esistano affatto aree del mondo su cui queste consultazioni non avranno un impatto di sorta), quale dei due candidati andrà effettivamente ad occupare la Casa Bianca nei prossimi quattro anni trasformerà completamente gli scenari della guerra in corso nell’Europa orientale sin dal febbraio del 2022. Per Kyiv il sostegno degli Stati Uniti è fondamentale. “Il sostegno politico dell’Europa è indispensabile e le sue armi sono apprezzate, ma le donazioni di aiuti militari da parte di Washington in quasi tre anni di guerra, con oltre sessantaquattro miliardi di dollari, eclissano quelle fornite da tutti gli altri alleati messi insieme”, come notano Emma Graham-Harrison, Shaun Walker e Andrew Roth sul The Guardian.