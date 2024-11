Gaeta.it - Con la condensa in casa le avevo provate tutte, poi ho scoperto il trucco della ciotola: è stata la mia salvezza

Leggi tutto su Gaeta.it

Lainè un problema comune che molti di noi affrontano, specialmente nei mesi più freddi e umidi. Finestre appannate e superfici coperte da goccioline d’acqua possono portare alla formazione di muffe se non affrontate adeguatamente. Dopo aver provato vari metodi, dall’uso di deumidificatori elettrici a spray anti-, houn rimedio semplice e naturale: unadi sale posizionata vicino alla finestra. Questo metodolingo sfrutta le proprietà igroscopiche del cloruro di sodio, comunemente conosciuto come sale da cucina. Il sale assorbe l’umidità dall’aria, riducendo i livelli di umidità interna e limitando la formazione. Basta riempire unacon del sale grosso o fino e posizionarla vicino alle finestre o in puntiparticolarmente soggetti a umidità.in: ilAndy Ellis, esperto die giardinorivista Posh Living, suggerisce che la quantità di sale varia in base alle dimensioni dell’area da deumidificare.