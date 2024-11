Romadailynews.it - Cina: studia revisione di legge per migliorare divulgazione sci-tech

Pechino, 04 nov – (Xinhua) – I legislatori cinesi stanno valutando un progetto didellache dovrebbe promuovere l’accesso universale alle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Il progetto didelladiscientifica e tecnologica e’ stato presentato in prima lettura alla sessione in corso del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, in programma da oggi fino a venerdi’. La bozza, che contiene 60 articoli divisi in otto capitoli, affronta le questioni principali dellascientifica e specifica il perfezionamento del sistema per l’innovazione. Include disposizioni sui requisiti generali, sulla direzione dellascientifica e sulla promozione delle attivita’ discientifica, tra le altre cose.