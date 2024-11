Puntomagazine.it - Centro storico, sorpresi a cedere la droga: arrestate due persone

Leggi tutto su Puntomagazine.it

Intervento della Polizia di Stato che ha fermato due uomini per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti Napoli, 2 novembre 2024. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano e un 25enne della Repubblica Dominicana, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato due soggetti che, in cambio di denaro, hanno consegnato qualcosa a una persona che si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce.