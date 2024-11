Anteprima24.it - Casertana, rimonta d’orgoglio: pari prezioso col Sorrento

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI più radicali direbbero che è meglio un pareggio che una sconfitta, ma i più pessimisti replicherebbero che si è collezionato un altro pareggio inutile. Intanto, la, ai fatti, ribalta una partita che si era messa complicata, ma che nel secondo tempo, con i giusti cambi e con la tenacia – mai mancata – ha portato un punto dal neutro di Potenza. Ilè una squadra in salute che veniva da due vittorie consecutive, la, invece, è al secondo pareggio consecutivo. Proia, Iuliano, autogol. La palla è in rete! Federico Proia in possesso palla nella partita contro il Messina;si ringrazia Giuseppe SciallaIl rigore trasformato da Polidori nei minuti di recupero del primo tempo, aveva messo la partita su un binario favorevole ai padroni di casa. A favore della, c’è stata la perseveranza nel cercare il pareggio nell’arco della ripresa. Ed è lì, in quella frazione di gioco, che è venuta fuori di che pasta è fatta la squadra di Iori: i cambi effettuati dal mister lombardo, hanno permesso di cambiare marcia e di essere più pericolosi.