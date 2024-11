.com - Capotreno accoltellato, domani sciopero nazionale 8 ore personale ferrovie

(Adnkronos) – Previsti ritardi e cancellazioni di treni per lodi 8 ore proclamato dai sindacati permartedì 5 novembre 2024, dalle 9.01 alle 16.59. La protesta, che interessa tutto ilmobile dipendente dalle società di trasporto Trenitalia, Fs Security, Trenord, Trenitalia Tper, Italo Ntv, è stata indetta dopo “l’ennesima aggressione” avvenuta ieri ai danni di unall’altezza di Rivarolo su un regionale partito da Genova Brignole e diretto a Busalla. A comunicare losono in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Uglri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Ilè stato aggredito durante la sua attività di controlleria, verifica dei biglietti. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.