Battleship | tutto quello che c’è da sapere sul film con Rihanna

Leggi tutto su Cinefilos.it

che c’è dasulconCi sono giochi molto popolari che, proprio per la loro natura e le loro caratteristiche, si crede siano inadattabili per il cinema. Tuttavia, sono diversi i casi in cui tale credenza è stata smentita, a partire dal recente successo di Barbie, ma si possono citare anche idi Transformers e G.I. Joe – La nascita dei Cobra. Naturalmente, si tratta diche principalmente si rifanno ai personaggio o alle regole di base del gioco per adattarli poi ad un racconto originale che vada bene per il cinema. È questo il caso anche del gioco Battaglia Navale, portato al cinema nel 2012 comedi fantascienza dal titolo(qui la recensione). Diretto da Peter Berg, noto perd’azione adrenalinici come Spencer Confidential, Hancock o Red Zone – 22 miglia di fuoco, iloffre dunque un’esperienza cinematografica basata sulle regole del gioco, portate però nella realtà.