Calciomercato.it - Balotelli, esordio con giallo e polemica: “Lo hanno subito puntato”

L’attaccante torna in Serie A a distanza di 1701 giorni dall’ultima apparizione,e polemiche: critiche agli arbitri Mario is back. Rieccoin Serie A: minuto 86? di Parma-Genoa, Alberto Gilardino decide il momento di lanciare nella mischia l’attaccante bresciano a 1701 giorni di distanza dall’ultima presenza nel massimo campionato.con: “Lo” (LaPresse) – Calciomercato.ittorna con la maglia del Grifone e lo fa nei minuti conclusivi di una partita che rilancia i rossoblù: la rete di Pinamonti, arrivata al 79? regala tre punti fondamentali per la corsa salvezza e per la panchina di Gilardino, uno di quelli che ha spinto di più per l’arrivo di superMario sotto la Lanterna. Con il 45 sulla schiena, il 34enne fa vederela voglia di dimostrare di esserci ancora. Qualche buona giocata ed anche molto impegno in fase difensiva, forse troppo visto che al 91?, dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo, commette un fallo al limite dell’area del Genoa.