Auriemma: "Domenica con l'Inter vedremo una squadra diversa"

Raffaele, giornalista, durante la trasmissione ‘Pressing’, in onda sui canali Mediaset, ha parlato sulla sconfitta del Napoli. Gli azzurri già da qualche gara avevano dimostrato un calo pur avendo inanellato una serie di vittorie. Di contro un’Atalanta davvero in forma. Gli uomini di Gasperini sono arrivati al Maradona con il miglior attacco della Serie A. Abilissimo il tecnico orobico, poi, a fare partire il capocannoniere del campionato dalla panchina. Lookman ha praticamente tagliato come un coltello nel burro la retroguardia azzurra. Spesso gli uomini di Conte hanno lasciato il nigeriano a tu per tu con Di Lorenzo che non ha avuto il passo dell’attaccante esterno atalantino. I partenopei, poi, non hanno saputo fare male in attacco. Hien spesso ha avuto la meglio su Lukaku. Anche Kvaratskhelia non in ottima forma. Tuttavia il Napoli può imparare dagli errori.a San Siro un altro duro esame.