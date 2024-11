Cityrumors.it - Alluvione in Spagna, re Felipe nel mirino: decisione inevitabile

Non sono assolutamente giorni facili indopo l’di Valencia. Neldella popolazione re: presa unaDoveva essere una visita per capire le condizioni della città di Valencia dopo le alluvioni, ma si è trasformata in una dura contestazione della popolazione. Ree il premier Sanchez sono finiti neldella popolazione durante la loro presenza a Paiporta, una delle città più colpite dal maltempo. Recontestato a Valencia (Ansa) – cityrumors.itCome si nota da alcuni immagini pubblicate sui social, alcune persone hanno gridato “assassini” e lanciato del fango contro il re. L’accusa nei confronti del reale, ma soprattutto del premier, è quella di aver sottostimato l’allarme e ritardato i soccorsi. La situazione è ritornata alla normalità una volta che la visita è finita.