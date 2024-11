Lanotiziagiornale.it - Al via gli Stati Generali del servizio pubblico. Ma resta aperto il nodo presidenza Rai

Due giorni per “riflettere sulla necessità di adeguare ilai principi del Media Freedom Act europeo”. Così la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s) presenta glidel, in calendario domani e giovedì a palazzo Giustiniani. Floridia: “Generale eRai sono cose diverse” Alla manifestazione parteciperanno rappresentanti istituzionali, esperti e sono previsti dei panel per “disegnare” unlibero dai partiti. Disegni utopici a parte, aleggia sulla due giorni lo stallo del voto per laRai, anche se Floridia precisa che “e la nomina del futuro presidente della Rai sono due fatti assolutamente distinti tra loro”. Sarà, tuttavia la nomina di Simona Agnessospesa e pesa come un macigno su ogni vicenda che tocca viale Mazzini.