Al Mercadante un convegno su La parola di Napoli La drammaturgia napoletana in Italia

E’ dedicato alla memoria di tre importanti nomi di quella ricca produzione drammaturgicache caratterizzò la scena teatrale nei primi anni ’80 del secolo scorso che si impose con autorevolezza all’attenzione del panorama nazionale e non solo, il“Ladi. Lain” a cura di Luciana Libero, promosso dal Teatro di–Teatro Nazionale con il Patrocinio del Comune di, della Fondazione Premioe della Fondazione Maurizio Valenzi. Con Manlio Santanelli e Uscita di emergenza, Annibale Ruccello con “Le cinque rose di Jennifer”, Enzo Moscato con Carcioffolà e Scannasurice, Francesco Silvestri con Mon enfant – per citare titoli scritti e messi in scena tra il 1980 e il 1982 –dava inizio ad una nuova, per molti versi inedita, stagione teatrale a partire dalla, dal testo, dalla. Su questa felice stagione autorale – alla quale quasi sempre i protagonisti prestavano voce e corpo da attori – e alla luminosa storia tracciata nel corso dei decenni a seguire, è dedicato ildi studi e testimonianze, previsto martedì 5 novembre al Ridotto deldalle 10.