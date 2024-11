Ilrestodelcarlino.it - Affitto choc a Bologna per 8 mq, ma si trova anche di peggio

, 4 novembre 2024 – "Per noi, purtroppo, è normale", dice un ragazzo di passaggio ieri in zona universitaria. Normale, e non incredibile e indecente,re prezzi come i 600 euro al mese per un monolocale - se così si può chiamare - di otto metri quadri in zona Santo Stefano. L’ira di Salvini: chi affitta microspazi sarà punito È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un mercato immobiliare sproporzionato e ormai fuori controllo: di sicuro a, main molte città dell’Emilia-Romagna e in buona parte d’Italia. Girando pero ‘scrollando’ sul web, si può notare come questo non sia l’unico caso di ‘annuncio pazzo’ che si puòre in queste aree del capoluogo regionale.