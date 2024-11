Secoloditalia.it - A Napoli Trump ha già vinto la sfida con Kamala: tutti vogliono la sua statuina del Presepe

Nelnapoletano Donaldha già: la sua“attualmente è imbattibile”, ha raccontato Marco Ferrigno, uno dei mastri presepiali più celebri di. “Non c’è gara con quella diHarris”, ha aggiunto l’artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada del capoluogo partenopeo simbolo dell’arte dei presepi. Ferrigno, in occasione delle elezioni statunitensi, ha deciso di creare un’intera linea di statuine dedicate ai due candidati. Lapresepiale diè “un cult” “La linea di statuine diche alza il pugno al cielo dopo l’agguato è stata un cult”, ha detto lo scultore, che si è ispirato all’attentato accaduto in Pennsylvania a luglio durante un convegno del candidato repubblicano. La foto in cui Donaldalza il pugno al cielo con il volto insanguinato ha fatto in breve tempo il giro del mondo, finendo sui telegiornali e sui tabloid d’ogni genere e, poi, anche tra i modelli per il