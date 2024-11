Sport.quotidiano.net - Verona-Roma: tre punti per stabilizzare le panchine, formazioni e orari tv

2 novembre 2024 - Treper allontanare ogni dubbio di tifosi e dirigenti, consolidare la classifica e ritrovare lo slancio per i propri obiettivi. Nella giornata di domani, nello stadio Marcantonio Bentegodi, ilospiterà lain una sfida sulla carta dalla chiara favorita, ma che sicuramente saprà regalare sorprese e colpi di scena. Il calcio d'inizio è fissato per domani, domenica 3 novembre, alle ore 18. Da una parte c'è una squadra, quella di Paolo Zanetti, in chiara crisi di risultati. Gli scaligeri avevano iniziato con il botto il campionato, con quel roboante 3-0 sul Napoli di Conte, fin qui unico ko della stagione dei partenopei, poi pochissime vittorie, alternate da tante sconfitte.