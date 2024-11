Thesocialpost.it - Verissimo, le lacrime di Orietta Berti per la nipotina morta

, ospite di “” insieme ai figli Omar e Otis, ha vissuto un momento di intensa emozione ricordando la nipote, scomparsa tragicamente a soli 20 anni a causa di una malattia. La celebre cantante, 81 anni, ha condiviso il suo dolore con il pubblico, raccontando quanto fosse speciale per lei: “Era una bellissima ragazza, si è ammalata a 17 anni e a 20 anni se n’è andata”. Durante l’intervista,ha visto un filmato che includeva il figlio Omar, anch’egli visibilmente commosso, e la nipote. “È cresciuta in casa con noi”, ha spiegato la cantante, “sua madre aveva un negozio grande, quindi l’ha cresciuta la mamma di mio marito Osvaldo, per cui era sempre con noi in casa”. Il ricordo della nipote è ancora vivido e presente nel cuore della famiglia.