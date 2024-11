Quotidiano.net - Serie A: Verona-Roma 3-2

3-2 (2-1). H.(4-2-3-1): Montipò, Daniliuc (41'st Faraoni), Magnani, Coppola, Bradaric, Serdar (41'st Dani Silva), Duda, Kastanos (17'st Harroui), Suslov (31'st Livramento), Lazovic, Tengstedt (17'st Mosquera). (34 Perilli, 89 Magro, 7 Lambourde, 9 Sarr, 15 Okou, 17 Sishuba, 72 Ajayi, 80 Cisse, 82 Corradi, 87 Ghilardi). All: Zanetti.(3-4-2-1): Svilar, Mancini, N'Dicka, Angelino, Celik, Le Fee (21'st Cristante), Konè (36'st Paredes), Zalewski (21'st El Shaarawy), Soulè (21'st Dybala), Pellegrini, Dovbyk (28'st Baldanzi). (89 Marin, 94 Ryan, 12 Abdulhamid, 14 Shomurodov, 15 Hummels, 26 Dahl, 61 Pisilli, 66 Sangarè). All: Juric. Arbitro: Marcenaro di Genova Reti: nel pt 13' Tengstedt, 28' Soulè, 34' Magnani; nel st 7' Dovbyk, 43' Harroui Angoli: 2-2 Recupero: 2' e 5' Ammoniti: Suslov, Konè, Magnani per gioco scorretto, Zanetti per proteste.