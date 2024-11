Spazionapoli.it - Serie A, l’Inter passa contro il Venezia: come cambia la classifica del Napoli

di Simone Inzaghi riesce a portare a casa i tre puntiil, in attesa della prossima sfida del campionato diA in programmala SSC. Una domenica sicuramente da non ricordare per il, uscito sconfitto dal lunch match dell’undicesima giornata del campionato dil’Atalanta. Un 3-0 che ha fatto male alla squadra azzurra, che comunque riesce a mantenere il primato in, in solitaria. Su questo, evidentemente, punterà Antonio Conte al ritorno a Castel Volturno, dove la squadra partenopea preparerà il prossimo big match. La compagine nerazzurra ha, d’altro canto, accorciato il distacco nei confronti del club azzurro, grazie alla vittoriailper 1-0. Decisiva la rete di Lautaro Martinez nella seconda frazione di gioco, che ha regalato al tecnico Simone Inzaghi tre punti molto importanti.