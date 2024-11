Ilrestodelcarlino.it - Scuola primaria del Convitto. Inaugurata la biblioteca

la nuovadelladel. Una casa per i libri, il posto delle storie, il cuore di un labirinto dove tanti nastri rossi, come fili d’Arianna, partono e finiscono a indicare la via da percorrere per trovare se stessi e unire simbolicamente ogni alunno di quella che è lapiù antica della provincia di Macerata. "Così sono le storie / ci sono mani e abbracci / e piccole memorie", ha ricordato Lucia Paciaroni leggendo i versi di Alessandro Riccioni.