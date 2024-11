Ilgiorno.it - San Francesco, un rivoluzionario ora alla portata dei preadolescenti

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Severini Melograni Cara , quando i miei figli erano piccoli io leggevo per loro le favole e sembra incredibile dirlo oggi, recitavamo insieme le preghiere. Non so ancora adesso se questo fosse più importante per me o per loro. Fatto sta che oggi con i miei nipoti, Eugenio (13 anni) e Giulia (11), non riesco più a farlo e, mi creda, mi piacerebbe tanto. Nonna Adele Cara collega Nonna, non creda che per me sia diverso Anzi! Dunque le mi sta chiedendo una soluzione. Una sfida durissima! Provo a farle una proposta: Eugenio dovrebbe frequentare la seconda media e Giulia la quinta elementare, e in questi giorni è uscita una pubblicazione molto particolare proprio per loro curata da una nuova casa editrice cattolica che stupisce per il suo coraggio: Ignazio Pappalardo Editore.